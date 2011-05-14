Губернатор хоче залучати кошти з депозитів громадян

Донецька обласна державна адміністрація має намір залучати як інвестиції для розвитку економіки області приватні депозити громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК сьогодні на засідання регіонального комітету з економічних реформ.

А.БЛИЗНЮК доручив Головному управлінню регіонального розвитку, залучення інвестицій та зовнішньоекономічних відносин ОДА розробити схему залучення в регіон власних інвестицій.

«У нас на книжках у людей є 27 млрд. грн. І їм дають 13-14% депозиту в кращому разі. А чи пропонуємо ми реалізацію проектів через інститут спільного інвестування? Ми шукаємо інвестиції за кордоном, а вони є тут», - розповів А.БЛИЗНЮК.

Він також додав, що гарантувати повернення інвестицій жителям області повинні представники влади.

«Якщо ми знайдемо механізм і запропонуємо людям більше, ніж банки, і гарантуємо ім`ям ЛУК’ЯНЧЕНКА (Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО – УНІАН) і міського бюджету, то, напевно, відразу 10% людей на це погодяться. А потім, якщо БЛИЗНЮК і ШИШАЦЬКИЙ (голова Донецької обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ – УНІАН) туди приєднаються, то відсотків 20-30 зможуть у це повірити», - зазначив А.БЛИЗНЮК.