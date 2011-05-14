У неділю - День пам'яті жертв політичних репресій

У неділю, 15 травня, в Україні вшановуватимуть пам`ять жертв політичних репресій.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Як зазначається у повідомленні,15 травня у зв‘язку з проведенням заходів до Дня пам‘яті жертв політичних репресій буде приспущено Державний прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ і організацій на території України, закордонних дипломатичних та інших установ України. Відповідне доручення дав прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ. У цей день буде обмежено проведення розважальних заходів.

Окрім цього, глава уряду доручив забезпечити проведення за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і об‘єднань, студентства, учнівської молоді та духовенства мітингів-реквіємів, покладання вінків і квітів до пам‘ятних знаків, місць поховання жертв політичних репресій у населених пунктах України. Також буде відправлено панахиди.

У навчальних закладах, військових частинах, закладах культури за дорученням М.АЗАРОВА мають пройти уроки, лекції, бесіди, присвячені вшануванню пам‘яті жертв політичних репресій в Україні.

Прем‘єр-міністр також доручив органам виконавчої влади вжити додаткових заходів щодо соціального захисту реабілітованих громадян, які зазнали політичних репресій.

Крім того, завтра М.АЗАРОВ візьме участь у жалобних заходах у зв`язку з Днем пам`яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" (м. Київ, Броварський проспект, урочище Биківня).