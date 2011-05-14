Податкова розробила "метод нечітких множин"

Малий та середній бізнес не страждатиме від впровадження «ризикоорієнтованої» системи моніторингу платників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО під час інтернет-конференції.

За його словами, податкова заздалегідь подбала про безпеку дрібних підприємств.

«Дійсно, під час тестування спеціалізованого софту виявилося, що малий та середній бізнес має статистичні критерії, дещо подібні до тих, за якими ми відносимо підприємства до групи ризику – мала кількість працюючих, низька вартість основних фондів, невеликий статутний фонд тощо. Згодом ми знайшли додаткові параметри, які у «конвертів» та реально працюючих підприємств різняться», - пояснив податківець.

О.КЛИМЕНКО запевнив, що малим підприємцям, які працюють в правовому полі, нічого боятися.

«Справа в тому, що в нас розроблений так званий «метод нечітких множин», завдяки якому ми з майже стовідсотковою точністю можемо відрізнити реально працюючий суб’єкт господарювання від «транзиту» чи «податкової ями». Кількість помилок у дефініції платника близька до нуля», - запевнив він.