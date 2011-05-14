Погода на неділю

У неділю, 15 травня, короткочасні дощі та грози очікуються вночі у східних областях України, в Криму та Призов’ї, а вдень пройдуть на більшій частині Лівобережжя та на крайньому заході. На решті території - без опадів.

Про це УНІАН повідомили в українському гідрометцентрі.

Протягом доби вітер переважатиме північно-західний, на заході південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, на півдні і сході до 13°; вдень 17-22°, у південних областях та на Закарпатті до 25°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У Києві та області опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°. По м. Києву температура вночі 8-10° тепла, вдень близько 20°.

14 травня температура води в Чорному морі 11-15°, в Азовському морі 14-18°; в Дніпрі біля Києва 15°.