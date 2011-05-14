У Києві накрили банду, яка викрадала китаянок

У Києві працівники Управління з боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області затримали учасників організованої злочинної групи з міжнародними зв’язками, які з метою отримання викупу викрадали громадянок Китаю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, організував та очолив ОЗГ 39-річний уродженець Китайської Народної Республіки. Також до її складу увійшли двоє українців.

Встановлено, що угруповання займалось злочинним промислом з 2009 року. Діяли зловмисники за такою схемою. На одному з ринків Одещини підбирали жертву і починали вивчати її матеріальне становище, встановлювати адресу проживання, розпорядок дня, родинні зв’язки тощо. Після отримання потрібної інформації, вони перевдягалися у формений одяг працівників міліції і на виході з ринку під приводом перевірки документів насильно саджали «затриману особу» в машину і в наручниках з пов’язкою на очах вивозили в заздалегідь орендоване приміщення. А далі, викрадачі зв’язувались з рідними та близькими полоненої, домовлялися про викуп, його отримували, після чого жінку звільняли. Як правило, залякані потерпілі та їх родичі до правоохоронних органів не звертались.

На сьогоднішній день оперативники УБОЗ встановили два епізоди злочинної діяльності цієї групи, а саме викрадення та звільнення за гроші двох громадянок Китаю. Загальна сума сплачених відкупних дорівнює 380 тисяч американських доларів.

Стосовно фігурантів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.