Янукович: Україна має брати приклад з ФК «Шахтар»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна має брати приклад з футбольного клубу «Шахтар».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистій церемонії святкування 75-річчя футбольного клубу «Шахтар».

«Наслідуючи символічний приклад «Шахтаря» вся Україна має зайняти гідне місце в Лізі чемпіонів європейських держав по всім показникам – по рівню економічного розвитку, рівню культури і освіти, спорту», - наголосив Президент.

Для цього, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ українцям треба навчитися грати однією командою, єдиним народом, за правилами цивілізованого і справедливого життя.

«Сьогодні ми з вами святкуємо 75-річчя ювілею прославленого футбольного клубу. Всім добре відомо, що історія клубу «Шахтар» нерозривно пов’язана з Донбасом, з його багатою історією та традиціями», - наголосив Глава держави.

За його словами, “з самою назвою «Шахтар» пов’язуємо символічно кращі риси характеру наших людей – завзятість, сила волі, працьовитість, уміння долати будь-які труднощі і робити правильні висновки з поразки, і в кінцевому рахунку добитися перемоги”.

«Ці якості високо цінять в Донбасі і у всій України», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що за останні роки футбольний клуб «Шахтар» став грандом європейського футболу. «В клубі створена спортивна інфраструктура, яка стала надбанням всього Донбасу і всієї України – це все стало яскравим прикладом, яких висот можна досягнути завзятою працею, й цілеспрямованістю», - сказав Президент.

Він висловив впевненість, що цей приклад стосується не лише спорту. «Усім нам потрібні спільні перемоги і в економіці, і освіті, і в медицині, і в інших сферах нашого життя. Україні важливий приклад клубу «Шахтар» як орієнтир, як зразок такого успіху», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, на прикладі клубу «Шахтар» можна побачити, як важко дається успіх, але він приходить саме тому, що треба цілеспрямовано йти до мети. Він провів аналогію з ситуацією в Україні.

«Масштаб поставлених завдань в економіці, державному управлінні, освіті, науці, культурі та спорті величезні, і в цьому ряду особливе місце посідає підготовка до Євро-2012», - сказав Президент, додавши, що це свято футболу дає можливість державі зробити у себе вдома європейські умови життя, завдяки будівництву нової інфраструктури.