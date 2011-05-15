Голова МВФ не визнає звинувачень у сексуальних домаганнях

Голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан, якого підозрюють у сексуальних домаганнях, не має наміру визнавати своєї провини, повідомляє Reuters з посиланням на адвоката затриманого керівника МВФ Бенджаміна Брафмена.

Стросс-Кан був затриманий в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку за кілька хвилин до вильоту на Париж. За даними Reuters, найближчим часом йому будуть пред`явлені звинувачення.

"Ми чекаємо, що протягом години йому будуть пред`явлені звинувачення і він буде формально арештований", - повідомив прес-секретар поліції Нью-Йорка Пол Брауні.

"Він заявлятиме про свою невинність", - цитує Reuters слова адвоката.

МВФ не коментують затримання голови фонду. "Ми бачили це в новинах, але ми коментуємо тільки роботу фонду", - сказали РІА "Новости" у Фонді.