На шахті знайшли тіла двох загиблих

В м. Єнакієве Донецької області в ході пошуково-рятувальних робіт на шахті „Ольховатська” ДП „Орджонікідзевугілля” під завалом виявлено тіла двох загиблих гірників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

«О 18 год. 35 хв. 14 травня під завалом було виявлено тіла двох загиблих гірників, яких о 1 год. 15 травня піднято на поверхню”, - йдеться в повідомленні.

До пошуково-рятувальних робіт залучалися чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.

Як повідомлялося, обрушення породи на горизонті 546 м на шахті „Ольховатська” сталося 13 травня.