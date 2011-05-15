Хто за кого голосував на Євробаченні

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2011, який закінчився в Дюссельдорфі (Німеччина), брали участь 25 представників країн, кращого з яких визначали глядачі та професійні журі в 43 європейських країнах.

На першому місці - дует Ell & Nikki (Ельдар Касимов і Нігяр Джамал) з Азербайджану з піснею Running Scared, який набрав 221 бал.

На другому і третьому місцях Рафаель Гуалацці (Італія, 189) та Ерік Сааде (Швеція, 185), за яких шанувальники боролися до останньої секунди.

Міка Ньютон, яка представляла Україну, посіла четверте місце - 159 балів.

За правилами Євробачення, учасник поставлений глядачами однієї країни на перше місце в десятці кращих, одержує 12 балів, на друге - 10, на третє 8, і подальші місця цінуються кожне на бал нижче. Сума балів, одержаних від всіх 43 країн, і визначає переможця.

Тож з чиїх симпатій складається остаточний результат переможців, призерів і учасників:

1. Азербайджан має 211 балів. Росія, Туреччина, Мальта поставили по 12; Україна, Молдова, Хорватія, Румунія, Сан-Маріно по 10; Кіпр, Ісландія, Австрія, Польща, Грузія, Естонія, Литва, Албанія, Португалія, Боснія і Герцеговина (БіГ) по 8; Угорщина, Словаччина по 7; Голландія, Франція, Білорусь по 6; Фінляндія, Греція по 5; Ізраїль 4; Бельгія, Швеція по 3; Латвія 2; Швейцарія - 1 бал. 12 країн залишили виступ дуету за межами вподобаної десятки.

2. Італія 189. Іспанія, Ізраїль, Латвія, Албанія, Сан-Маріно 12; Польща, Греція, Мальта, Португалія, Литва 10; Франція 8; Великобританія, Грузія 7; Бельгія, Австрія, Вірменія, Естонія, Румунія, БіГ 6; Ірландія 5; Швейцарія, Угорщина 4; Фінляндія, Ісландія, Німеччина, Словенія, Білорусь 3; Сербія 2; Азербайджан, Кіпр, Македонія 1. Без оцінки - 11 країн.

3. Швеція 185. Естонія 12; Голландія, Норвегія, Данія, Франція, Угорщина, Кіпр, Словаччина по 10; Ісландія 7; Фінляндія, Македонія, Греція, Мальта, Сан-Маріно по 6; БіГ, Іспанія по 5; Туреччина, Вірменія, Білорусь, Бельгія, Хорватія, Словенія, Ірландія по 4; Великобританія, Азербайджан, Румунія, Молдова 3; Україна, Росія, Грузія, Сербія 1. Без оцінки 11.

4. Україна 159. Вірменія, Азербайджан, Словаччина по 12; Грузія, Росія, Білорусь 10; Болгарія, Молдова 8; Італія, Македонія, Туреччина, Греція, Португалія, Ізраїль 7; Словенія, Сербія 6; Кіпр, Хорватія 5; Мальта 4, Албанія 3, Польща, Швеція, Румунія по 2. Без оцінки 19.

5. Данія 134. Голландія, Ісландія, Ірландія 12; Естонія, Швеція 10; Словенія 8; Норвегія, Франція, Болгарія 7; Словаччина, Німеччина 6; Великобританія, Мальта 5; Сан-Маріно 4, Польща, Кіпр 3, Білорусь 1. Без оцінки 24

6. Боснія і Герцеговина 125. Македонія, Словенія, Сербія, Австрія, Швейцарія по 12; Туреччина 10, Швеція, Голландія 8; Хорватія, Албанія, Німеччина 7; Франція 5, Італія, Норвегія 4, Греція 3, Болгарія 2. Без оцінки 26

7. Греція 120. Кіпр 12; Німеччина, Азербайджан, Болгарія, Албанія по 10; Росія, Румунія, Угорщина, Бельгія, Сан-Маріно по 8; Вірменія 7, Україна, Грузія 6, Македонія, Сербія 3, Італія, Швейцарія 2, Молдова 1. Без оцінки 24

8. Ірландія 119. Великобританія, Данія, Швеція по 12; Фінляндія, Латвія 10; Німеччина, Мальта 8; Іспанія, Бельгія 7; Португалія 6, Словаччина, Голландія 5, Ісландія, Австрія 4, Болгарія 3, БіГ 2, Польща 1. Без оцінки 25

9. Грузія 110. Україна, Білорусь, Литва по 12; Вірменія 10, Азербайджан, Туреччина, Греція 8; Польща, Сан-Маріно, Молдова 7; Росія 6, Угорщина 5, Естонія 3, Ізраїль 2, Болгарія 1. Без оцінки 28

10. Німеччина 107. Австрія 10, Данія, Швейцарія, Білорусь, Латвія по 8; Голландія, Словенія 7, Італія, Ісландія, Швеція 6; Норвегія, Бельгія 5, Польща, Греція 4; Туреччина, Іспанія, Франція, БіГ по 3; Литва 2, Хорватія 1. Без оцінки 20

11. Великобританія 100. Болгарія 12; Італія 10, Мальта 7, Туреччина, Албанія, Ірландія по 6; Македонія, Азербайджан, Латвія по 5; Росія, Молдова, Кіпр по 4; Україна, Данія, Португалія, Литва по 3; Вірменія, Білорусь, Ісландія, Греція, Сан-Маріно по 2; Франція, Норвегія, Словенія, Ізраїль 1. Без оцінки 17

12. Молдова 97. Румунія 12; Італія, Великобританія, Ірландія по 8; Україна, Росія, Азербайджан, Білорусь по 7; Словаччина, Австрія, Грузія, Португалія по 5; Німеччина, Франція, Литва по 4; Бельгія 1. Без оцінки - 27

13. Словенія 96. Хорватія, БіГ по 12; Македонія, Сербія по 10; Данія 7, Кіпр, Угорщина 6, Росія 5, Румунія 4; Мальта, Австрія, Ізраїль, Латвія по 3; Голландія, Туреччина, Ірландія, Естонія по 2; Словаччина, Німеччина, Португалія, Сан-Маріно 1. Без оцінки 21

14. Сербія 85. Словенія, БіГ по 10; Македонія, Хорватія по 8; Австрія 7, Норвегія, Польща, Швейцарія по 6; Сан-Маріно, Литва 5, Іспанія 4, Голландія, Італія 3, Фінляндія 2, Вірменія, Албанія 1. Без оцінки 26

15. Франція 82. Бельгія, Греція по 12; Ізраїль 10, Кіпр 7, Хорватія 6, Україна, Вірменія 5, Фінляндія, БіГ 4, Росія, Сан-Маріно 3; Грузія, Португалія, Молдова, Албанія по 2; Латвія, Італія, Мальта 1. Без оцінки 23

16. Росія 77. Україна, Вірменія, Ізраїль по 8; Литва 6, Німеччина, Туреччина, Білорусь, Естонія, Молдова по 5; Болгарія, Азербайджан, Грузія, Сербія, Албанія по 4; Угорщина 3, Кіпр 2, Ісландія, Греція 1. Без оцінки 24

17. Румунія 77. Італія, Молдова по 12; Бельгія 10, Іспанія 8; Ізраїль, Болгарія, Азербайджан по 6; Данія, Голландія 4, Естонія, Ірландія, Угорщина, Австрія 1. Без оцінки 28

18. Австрія 64. Німеччина 12; Швейцарія, БіГ по 7; Болгарія, Словенія по 5; Швеція 4, Грузія, Вірменія, Словаччина, Хорватія, Македонія по 3; Мальта, Угорщина 2, Голландія, Фінляндія, Великобританія, Данія, Туреччина 1. Без оцінки 24

19. Литва 63. Польща, Грузія по 12; Ірландія 10, Сербія, Латвія 7, Великобританія 6, Норвегія 3, Росія, Хорватія 2, Румунія, Іспанія 1. Без оцінки 31

20. Ісландія 61. Угорщина 12, Швейцарія 10, Фінляндія, Норвегія 8, Данія 6, Італія 5, Великобританія, Португалія 4, Іспанія 2, Швеція, БіГ 1. Без оцінки 31

21. Фінляндія 57. Швеція, Естонія по 7; Данія, Польща, Швейцарія по 5; Ірландія 3, Німеччина 2, Литва 1. Без оцінки 32

22. Угорщина 53. Фінляндія 12, Сербія 8, Румунія 7, Угорщина 6, Ісландія, Швеція 5, Україна 4, Франція Австрія, Азербайджан 2. Без оцінки 32

23. Іспанія 50. Португалія, Франція 12, Румунія, Албанія 5, Македонія, Естонія 4, Швейцарія 3, Словаччина, Словенія 2, Великобританія 1. Без оцінки 32

24. Естонія 44. Фінляндія, Литва, Ірландія 7, Молдова 6, Ізраїль 5, Латвія 4, Україна, Данія, Норвегія, Бельгія 2. Без оцінки 32

25. Швейцарія 19. Великобританія 10, Сербія 5, Словаччина 4. Без оцінки 39