В Україні очікуються дощі, вдень до 25° тепла

Завтра, 16 травня, на території України очікуються дощі, вдень до 25° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, в західних областях хмарно, грозові дощі, місцями сильні дощі, в окремих районах град; вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозах пориви та шквали 15-20 м/с; температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

На решті території мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім півдня, місцями невеликі та помірні короткочасні дощі, грози; вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 7-12° тепла, вдень 20-25°, у Києві вночі 10-12° тепла, вдень 22-24°.

Сьогодні, 15 травня, температура води в Чорному морі 12-16°, в Азовському морі 14-19°; в Дніпрі біля Києва 16°.