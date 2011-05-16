"Шпигунський скандал" з Чехією триває

У Міністерстві закордонних спав України називають неадекватним рішення чеського зовнішньополітичного відомства вислати одного зі співробітників Посольства України в Чеській Республіці.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України у зв’язку з останніми рішеннями Чеської Республіки.

«Рішення чеської сторони щодо висилки одного зі співробітників Посольства України в Чеській Республіці є абсолютно неадекватною реакцією на оголошення офіційним Києвом персонами нон грата двох співробітників військового аташату Чехії в Україні, які займалися шпигунською діяльністю проти нашої держави», - йдеться в коментарі українського МЗС.

У відомстві наголошують, що в день оприлюднення відповідного рішення української сторони Службою безпеки України були представлені вичерпні докази того як, прикриваючись своїм дипломатичним статусом, чеські офіцери збирали інформацію про найновіші українські оборонні розробки, вдаючись при цьому до відкритого корумпування українських громадян. «Така поведінка є абсолютно неприйнятною для дипломатичних представників держави-партнера», - зазначають в МЗС.

У міністерстві шкодують, що у відповідь чеською стороною було ухвалене рішення про оголошення персоною нон грата одного зі співробітників Посольства України в Чехії, який в своїй діяльності чітко дотримувався положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини. «Відтак ні про яку взаємність у даному випадку мови йти не може», - наголосили в МЗС України.

Українська сторона сподівається, що в майбутньому подібні ситуації не виникатимуть і розраховує у відносинах з Чеською Республікою зосередитися на просуванні спільних інтересів у політичній, економічній та гуманітарній сферах, наголошують у зовнішньополітичному відомстві України.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Міністерство закордонних справ України заявило, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон грата.

За даними СБУ, викрито розвідувально-підривну діяльність аташе з питань оборони Посольства Чеської Республіки в Україні полковника Зденека КУБІЧЕКА і військового аташе майора Петри НАВОТНОЇ, які, прикриваючись дипломатичним статусом, здійснювали шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного і військово-політичного характеру з обмеженим доступом.

Перший віце-прем`єр і глава чеського МЗС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ висловив переконання, що оголошення Україною персонами нон грата двох чеських дипломатів є мірою у відповідь на надання притулку в Чехії екс-міністру економіки України Богдана ДАНИЛИШИНУ.

Сьогодні К.ШВАРЦЕНБЕРГ заявив, що Міністерство закордонних справ Чехії має намір вислати з країни кількох українських дипломатів.

"Це реакція у відповідь на нещодавню висилку (з Києва) двох чеських дипломатів", - сказав він.