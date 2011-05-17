Згоріла старовинна дерев‘яна церква

У ніч на 16 травня в селі Залижня Сокальського району Львівської області згоріла дерев’яна церква Св. Миколая (1760 рік) – пам’ятка архітектури місцевого значення.

Про це повідомили УНІАН у Релігійно-інформаційній службі України.

Громада Української православної церкви Київського патріархату цього села залишилася без храму.

Причини пожежі з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на на 25 квітня в с. Переволочна Буського району Львівщини згоріла дерев’яна церква Успення Пресвятої Богородиці (УГКЦ) з дзвіницею, датована XVII ст., пам’ятка архітектури національного значення.