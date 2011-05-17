У Європейського центробанку новий президент

Міністри фінансів країн Євросоюзу назвали ім`я нового президента Європейського центробанку: ним став Маріо Драга, який до цього очолював банк Італії. Він змінить на посту Жан-Клода Тріше.

Відповідну заяву на нараді в Брюсселі зробив голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер.

Очікується, що Драга приступить до нових обов`язків з жовтня - після формального затвердження головами держав і урядів Євросоюзу.

63-річний Маріо Драга вважався найбільш вірогідним претендентом на цю посаду після того, як минулого тижня його кандидатуру підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, зауважує Бі-бі-сі.

Експерти зазначають, що Європейським центробанком керуватиме представник країни з однією із найбільш проблемних економік Євросоюзу, і йому буде вельми непросто відстояти свої повноваження.