У Москві затримали людожера

Співробітники правоохоронних органів в ніч на вівторок, 17 травня, затримали на заході Москви людодера, повідомляє РІА "Новости".За словами працівника штабу УВС, у затриманого вдома виявили людські органи.

Ім`я людожера не називають, уточнюється лише, що він перебував на обліку в психоневрологічному і наркологічному диспансерах. Частини людських тіл з початку травня знаходили в колекторах і підвалах. Судячи з опису частин тіла, загиблих було більше одного.

Вбивцю вдалося знайти завдяки тому, що за відбитками пальців знайденої на заході Москви руки був упізнаний загиблий. Міліціонери перевірили круг його знайомств і знайшли підозрюваного. За версією слідства, затриманий в квартирі розчленував тіло знайомого саперною лопаткою, а потім виніс його по частинах з квартири і заховав в колекторах.