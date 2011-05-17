В УНІАН розкажуть, як збільшити продажі на 200%

Сьогодні в агентстві УНІАН в рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться майстер-клас Андрія КРЮЧКОВА на тему: «Як мотивувати співробітників сприймати нові ідеї».

Як розповів А.КРЮЧКОВ, в ході майстер-класу його учасники дізнаються про те, що потрібно для розвитку бізнесу, з чого і кого починати зміни, як оцінити ризики і прорахувати, чи не приведуть нововведення замість збільшення прибутку до додаткових проблем, і як мотивувати персонал прийняти зміни.

За словами А.КРЮЧКОВА, його особистий управлінський досвід, а також великий досвід консалтингових проектів дозволяють його клієнтам регулярно досягати високих бізнес-результатів: після впровадження системи досягнення мети показники зростання продажів деяких компаній перевищили 200 %.

Час проведення майстер-класу – 17 травня, вівторок. Початок о 19.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: Андрій КРЮЧКОВ - професіонал у галузі управлінського консультування і бізнес-навчання керівників, засновник компанії SEVEN, сертифікований бізнес-тренер, бізнес-консультант. Серед його клієнтів - Ашан Україна, Метро Кеш енд Кері, АВК, УТЕЛ, Бліц-інформ, FFS, Перший Український Міжнародний банк, Індекс-банк, Донгорбанк, Укрсиббанк, Ощадний банк України, Надра, страхові компанії Кардіфф, АКСА Україна, Страхові традиції, Європейський страховий альянс, «Альфа Страхування», Страхова група ТАС та ін.