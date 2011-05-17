У Москві погодились не будити пасажирів «Столичного експреса»

ВАТ «Російські залізниці» підтримало ініціативу «Укрзалізниці» зі спрощення процедур прикордонно-митного контролю в поїзді № 1/2 сполученням Київ-Москва.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, із 29 травня цього року змінюється порядок проходження прикордонно-митного контролю в пасажирському поїзді № 1/2 «Столичний експрес» сполученням Москва-Київ. Зокрема, всі прикордонно-митні процедури в поїзді № 1 сполученням Москва-Київ починатимуться за годину до відправлення поїзда у вагонах й на платформі Київського вокзалу в м. Москва. Всі зазначені процедури в поїзді № 2 сполученням Київ-Москва здійснюватимуться на шляху проходження поїзда від станції «Лісове містечко» з 6.19 до станції Москва. Відповідні зміни вже включено в графік руху поїздів. Зважаючи на це залізничники закликають пасажирів наперед готувати всі документи на право перетину кордону й завчасно приїжджати на вокзал.

Нагадаємо, що рішення про скорочення часу перевірки документів і створення комфортніших умов для пасажирів під час проходження поїзда № 1/2 «Столичний експрес» було прийнято за результатами домовленості президентів України і Російської Федерації.