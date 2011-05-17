Погода на завтра

Завтра, 18 травня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вдень у центральних, прикарпатських областях та на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, на південному узбережжі Криму 16-21°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У Києві та Київській області завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8м/с. Температура вночі по області 7-12°, вдень 20-25°, у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Сьогодні, 17 травня, температура води в Чорному морі 11-16° , в Азовському морі 16-21°; в Дніпрі біля Києва 16°.