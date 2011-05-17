Азарову напророкували гречки у два рази більше, ніж торік

Цього року урожай гречки в усіх категоріях господарств, за даними регіонів, очікується на рівні 300 тис. тонн, що на 166 тис. тонн більше врожаю 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

У повідомленні наголошується, що уряд «зробив висновки» з торішнього неврожаю гречки і добився «принципового виправлення» ситуації.

До 29 квітня було посіяно 17 тис. га гречки. За умови середньої врожайності за останні 3 роки (8,0 ц/га) наприкінці липня - на початку серпня цього року очікується намолот 13,0-13,5 тис. тонн зерна гречки нового врожаю.

Посівна площа гречки в усіх категоріях господарств України становить 313 тис. га, тобто на 98 тис. га, або на 45% більше, ніж минулого року.

Значні площі посівів зосереджені в найбільш сприятливих природно-кліматичних регіонах, зокрема в Сумській області – 36 тис. га, Хмельницькій – 36,5 тис. га, Вінницькій – 26 тис. га, Харківській – 24,7 тис. га, Кіровоградській – 22 тис. га, Полтавській, – 20 тис. га., Чернігівській – 20 тис. га, Тернопільській – 18,5 тис. га, Київській – 17,8 тис. га і Черкаській – 15,9 тис. га.

У повідомленні наголошується, що нинішня весна була досить сприятливою для цієї культури.