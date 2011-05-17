У Херсоні на хабарі спіймали ректора університету
18:33, 17 травня 2011Суспільство
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$4,5 тисячі за "швидку" кандидатську
У Херсоні під час одержання хабара затримано ректора університету.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО, 16 травня ректор одного з вищих навчальних закладів Херсона отримав хабара в розмірі 4,5 тис. дол. за сприяння у прискоренні попереднього захисту та захисту дисертації на отримання наукового ступеня – кандидат наук.
За вказаним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 Кримінального кодексу України.
Досудове слідство триває.
За інформацією джерела в правоохоронних органах, затримано ректора Херсонського міжнародного університету бізнесу і права.
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