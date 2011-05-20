Харківський студент отримав довічний термін за подвійне вбивство

У Харкові колишнього студента одного з національних вишів за подвійне вбивство засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління підтримання державного обвинувачення прокуратури Харківської області Андрія ГОНЧАРЕНКА.

За його даними, у лютому 2009 року 21-річний чоловік, знаючи про наявність ювелірних виробів у квартирі батьків своєї 14-річної знайомої, вирішив заволодіти ними шахрайським шляхом. Студент, зловживаючи довірою знайомої, повідомив їй про своє нібито надзвичайно скрутне матеріальне становище. Введена в оману дівчина передала шахраєві золоті прикраси батьків на загальну суму понад 15 тис. грн., які студент здав до ломбарду.

Щоб не повертати коштовності та заволодіти іншими ювелірними виробами родини, студент задумав вчинити розбійний напад на квартиру і вбити знайому дівчину та її бабусю.

У липні 2009 року, достеменно знаючи, що у квартирі перебуватимуть лише дівчина та її бабуся, студент вкотре скористався їх довірою та пройшов у кімнату, де ножем завдав жінкам смертельних поранень. Переконавшись, що обидві не подають ознак життя, нападник заволодів майном батьків дівчини на суму понад 1600 грн.

Вирок суду ще не набрав чинності, оскільки триває термін, передбачений на оскарження судового рішення.