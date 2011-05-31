В антидемпінговому переліку МС три пункти присвячені Україні

Комісія Митного союзу (КМС) Росії, Білорусії і Казахстану вирішила схвалити перелік з дев`яти антидемпінгових і спеціальних захисних заходів, які мають бути поширені на єдину митну територію Митного союзу (МС) за наслідками переглядів національних заходів захисту ринку. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на рішення КМС.

До переліку, зокрема, увійшли антидемпінгові заходи щодо:

- деяких видів сталевих труб походженням з України (обсадні, насосно-компресорні, нафтопровідні, газопровідні і гарячедеформовані труби загального призначення);

- машинобудівного кріплення походженням з України;

- поліамідних технічних ниток походженням з України;

- підшипників кочення і підшипникових труб походженням з Китаю;

- нікелевмісного плоского прокату з корозійностійкої сталі походженням з Бразилії, КНР, Республіки Корея і ПАР.

Також передбачені спеціальні захисні заходи щодо імпорту неіржавіючих труб, столових приладів і кріпильних виробів.

Передбачається, що на розгляд чергового засідання Комісії Митного союзу будуть внесені проекти відповідних рішень про застосування на єдиній митній території МС зазначених антидемпінгових і спеціальних захисних заходів, з урахуванням позицій сторін за підсумками консультацій з іноземними державами.