Зловживання митників з 24 червня стікатимуться в один центр

23:30, 15 червня 2011
Суспільство
2254 0

Рутинна робота

24 червня Держмитслужба відкриє Моніторинговий центр для відстеження зловживань митників.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні голова Держмитслужби України Ігор КАЛЕТНІК на засіданні “круглого столу”, організованого Європейською бізнес-асоціацією.

За його словами, відкриття відбудеться в присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Завдання (Моніторингового центру – УНІАН) – щоденна рутинна робота з моніторингу за митним оформленням”, - сказав І.КАЛЕТНІК.

Він зазначив, що будь-який оператор ринку, у випадку, якщо вважатиме некоректними дії представників митної служби, або незаконними висунуті вимоги, зможе зателефонувати до цього центру, який швидко реагуватиме на такі звернення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter