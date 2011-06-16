Московський патріархат намагається присвоїти історію Київської Церкви?

З боку Московського патріархату є бажання мати великий вплив на всю Церкву в Україні (сьогодні православ’я в Україні представлено чотирма найбільшими церквами – УПЦ (МП), УПЦ (КП), УГКЦ та УАПЦ – УНІАН.).

Про це сказав колишній Предстоятель УГКЦ Блаженніший ЛЮБОМИР в інтерв’ю генеральному директору каналу «1+1» Олександру ТКАЧЕНКУ в його авторській програмі «Tkacheko.ua», яка вийде в ефір у понеділок 20 червня, повідомляє департамент інформації УГКЦ.

За словами Блаженнішого ЛЮБОМИРА, Московський патріархат намагається присвоїти собі історію Київської Церкви. «Нема сумніву, що християнство помандрувало за допомогою місіонерів також і в ті території, які сьогодні становлять Російську державу, але це, також є в дуже багатьох випадках у різних країнах і частинах світу. І це не дає оцій, скажімо, Церкві-дочці, Церкві, яка походить із місійних праць якоїсь іншої Церкви, на мою думку, право собі присвоювати історію Церкви-матері», – сказав Блаженніший ЛЮБОМИР.

Він наголосив, що «ми – є та Церква-матір, і ми дуже раді, що наші предки ішли в різні частини слов’янського світу, щоб проповідувати Боже слово. Але ми не бачимо в цьому підстави для такого присвоєння», – сказав колишні Предстоятель УГКЦ.

Він наголосив, що наша церква – Київська Церква – навіть якщо роз’єднана, має свою історію, має своїх святих. «Російська церква має свою історію, своїх святих, свої періоди, коли ставала Церквою, митрополією, патріархатом і т.д. Це не є частина нашої, київської історії, це є московська історія, яка повноправно (і яка, Богу дякувати, має патріархат), має це типове завершення своєї структури», – сказав Блаженніший ЛЮБОМИР.