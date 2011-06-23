У Києві - розбійний напад на відділення банку

Сьогодні в Шевченківському районі Києва скоєно розбійний напад на відділення банку.

Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, інформація про напад надійшла о 15.40 з відділення банку, яке розташоване на вулиці Щербакова. За попередніми даними слідчо-оперативної групи, яка прибула до місця пригоди, невідомий чоловік віком 35-40 років, повної статури зайшов до відділення фінансової установи та погрожуючи касиру предметом схожим на стрілецьку зброю, вкрав із каси гроші.

Як зазначили в міліції, сума вкраденого встановлюється, але за наявною інформацією складає 70-100 тис. грн.

Вживаються заходи для встановлення та затримання нападника. За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального Кодексу України.

В столичній міліції також зазначили, що відділення банку не мало фізичної охорони, а було оснащене лише «тривожною кнопкою», сигнал якої виведено на пульт приватної охоронної структури.