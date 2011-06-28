Нафтогаз збирається вкласти «в трубу» понад 540 мільйонів доларів

НАК «Нафтогаз України» планує вкласти 543 млн. дол. у модернізацію першої черги газогону Уренгой-Памари-Ужгород.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив заступник голови правління «Нафтогазу України» Вадим ЧУПРУН.

«Ми плануємо з урахуванням інвестицій, які нам обіцяють міжнародні фінансові структури, на першому етапі при модернізації газопроводу Уренгой-Памари-Ужгород вкласти в межах 543 млн. доларів», - сказав В.ЧУПРУН.

Він також заявив, що планується, що 308 млн. дол. із цієї суми становитимуть інвестиції, а решта - власні фінанси.

За словами В. ЧУПРУНА, роботи з модернізації планується проводити від 3 до 5 років залежно від конкретних потреб.

Він додав, що на модернізацію всього газогону потрібно близько 1,2 млрд. дол.

«Зараз є 4 ділянки, які нас турбують найбільше, і за них ми вже взялися», - заявив В.ЧУПРУН.

Крім того, він зазначив, що зараз компанія Mac McDonald займається підготовкою техніко-економічного обґрунтування і у жовтні видасть точні цифри з модернізації ГТС України.