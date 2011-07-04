Янукович вважає, що з України замало грошей іде на Кіпр?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що у вересні-жовтні між Україною та Республікою Кіпр буде підписано угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Республіки Кіпр Дімітрісом ХРІСТОФІАСОМ.

Крім того, президенти обох країн повідомили, що найближчим часом має бути підписана угода про розвиток інвестиційних відносин.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, Кіпр є стратегічним партнером України по залученню інвестицій.

Він нагадав, що торік в Україну з Республіки Кіпр надійшло більше 11 млрд. доларів інвестицій, і завдяки цьому було створено більше 300 підприємств в Україні. У свою чергу, Україна інвестувала більше 6 млрд. доларів в економіку Кіпра. «Це майже вполовину менше», - констатував В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши на важливості розвитку договірної бази у цій сфері.