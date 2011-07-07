Сьогодні, 7 липня, агентство УНІАН в рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» запрошує на засідання Дискусійного клубу «Міцний горішок», де будуть обговорювати «життєві цілі» персоналу компанії.

Як розповіла модератор дискусії – відомий бізнес-тренер, засновник і власник Студії управління часом BogushTime Людмила БОГУШ, учасники дискусійного клубу зможуть дізнатися, що таке життєва ціль людини; чи загрожує компанії працівник, який в її стінах не реалізовує свою життєву ціль; чи варто визначати персоналу свою ціль; чи вигідно українським компаніям тримати свідомих працівників та ін.

В дискусійному клубі братимуть участь експерт з життєвих цілей Оксана ВИШНЕВСЬКА та фахівець з особистої ефективності Костянтин КОПТЕЛОВ.

До участі запрошуються власники бізнесу, топ-менеджери, hr-менеджери, рекрутери.

Захід відбудеться у прес-центрі агентства УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4) о 18:30.

Детальніше про умови участі у дискусійному клубі можна дізнатися тут.