Янукович заявляє, що злиття Нафтогазу і Газпрому «як такого» не буде

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що як такого злиття «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України» не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Ми не плануємо злиття як такого «Газпрому» і «Нафтогаз України». Ми плануємо участь і «Газпрому», і «Нафтогазу України» в будь-яких проектах спільних. Наприклад, в модернізації української ГТС, у розвитку окремих ділянок, можливо, у видобутку нафти чи газу на різних територіях, зокрема, в Україні. Але як такого об`єднання ніхто не планував, і цього не буде, я впевнений», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 року голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що в переговорах з Україною створення газотранспортного СП розглядається російською стороною як перший крок до злиття двох компаній («Газпрому» і «Нафтогазу України» – УНІАН), і без нього неможливо змінити формулу ціни на газ для України.

При цьому керівник «Газпрому» наголосив, що в україно-російських переговорах створення СП і цінові умови – це одна тема, а створення єдиної компанії – інша.

«Насправді те, що стосується СП і цінових умов, як ви розумієте, – це абсолютно інша історія, абсолютно не та, про яку йшлося відносно єдиної компанії», - уточнив він.