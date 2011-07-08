ЗМІ: Син голови Апеляційного суду Києва побився з охороною нічного клубу (відео)

Вночі 7 липня в Одесі колишній депутат обласної ради 24-річний Дмитро ЧЕРНУШЕНКО і його подруга, яка представилася суддею з Києва, будучи на підпитку, побилися з охороною знаменитого нічного клубу «Ібіца» в Одесі, пише газета «Сегодня» (№146 від 8 липня 2011 р.), посилаючись на свого співробітника, яким став свідком цього інциденту.

Галас здійнявся через небажання парочки підкорятися вимогам служби безпеки. «Молодий чоловік зі своєю супутницею навідріз відмовилися пройти перевірку на металодетекторі, обов'язкову для всіх гостей клубу. Після того, як йому запропонували вийти, він почав скандалити і вдарив мене у вухо», — повідомив охоронець клубу.

Відео УП /Сегодня

Далі, за його словами, екс-депутат, розмахуючи барсеткою, люто бив нею всіх, хто попадався під руку, а відтак «зійшовся в рукопашній з охоронцем, який намагався урезонити його».

Як пише газета, яка розмістила на своїй веб-сторінці відео конфлікту, Д.ЧЕРНУШЕНКО «підтримала» і його супутниця, яка нібито вдарила іншого охоронця ногою в низ живота.

Крім того, за даними «Сегодня», міліціонерів, які прибули на місце конфлікту, Д.ЧЕРНУЩЕНКО і його супутниця ображали і обіцяли «звільнити» з органів внутрішніх справ. Після того, як молодих людей доставили до Приморського райвідділу міліції, туди прибула молода людина, яка представилася помічником судді Приморського району Одеси.

«Він попросив не здіймати галасу і втихомирив своїх друзів. Дмитро ЧЕРНУШЕНКО написав пояснювальну, після цього ми їх відпустили», — повідомили в райвідділі.

Як зізнався газеті на правах анонімності один з правоохоронців, вчини по-іншому вони не могли. «Посвідчення судді у супутниці ЧЕРНУШЕНКА — справжні. Вона працює в Дніпровському райсуді Києва. А хлопець пред'явив посвідчення співробітника комітету з боротьби з корупцією Верховної Ради. Затримати і притягнути до відповідальності їх ми не можемо — потім не оберешся неприємностей. Єдиний варіант — зафіксувати інцидент і скласти протокол. Цей випадок проходить як дрібне хуліганство. В кращому разі, вони заплатять адмінштраф», - сказав міліціонер.

Сам Д.ЧЕРНУШЕНКО заявив, що в скандалі винні охоронці нічного клубу. «Мені з моєю дівчиною нагрубили при вході в клуб, а відтак почали бити. Потім нас абсолютно необґрунтовано затримала міліція, яка в змові з охоронцями», — запевняє він.

За інформацією газети, Д.ЧЕРНУШЕНКО — одесит, в недавньому минулому — депутат Одеської облради 5-го скликання від фракції Наталії ВІТРЕНКО. За освітою — юрист, депутатський мандат одержав у 19 років. Д.ЧЕРНУШЕНКО – син глави Апеляційного суду Києва Антона ЧЕРНУШЕНКО, який до цього працював заступником голови Апеляційного суду Одеської області. А.ЧЕРНУШЕНКО — заслужений юрист, а в 2009-му, за версією журналу «Фокус», зайняв 45-е місце в сотні найвпливовіших киян.