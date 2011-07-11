Пожежа в будинку для старих: пожежні попереджали майже рік тому?

Причиною пожежі у територіальному центрі соціального обслуговування людей похилого віку у селі Біле Дубровицького району Рівненської області, крім людського фактора (недопалок, кинутий мешканцем), могло стати невиконання персоналом приписів пожежної охорони, зроблених ще восени минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Михайло БАЙТАЛА.

За його словами, перевіркою встановлено, що "залишилось два невиконаних приписи – відсутність пожежної сигналізації та щодо обробки дерев’яних конструкцій".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 липня у с. Біле на Рівненщині в будівлі Дубровицького районного територіального центру надання соціального обслуговування виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 16 людей похилого віку.

Загалом на той час в будинку перебувало 25 літніх людей та двоє працівників центру.

Врятовано 11 людей, яки з діагнозом "отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до Дубровицької центральної районної лікарні.

Порушено кримінальну справу за ст. 196 Кримінального кодексу України (необережне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей).

Кабінет міністрів України виділив 7 млн. грн. з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків пожежі.