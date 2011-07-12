У Києві зіткнулися легковик і мотоцикл: водії загинули

10:56, 12 липня 2011
Суспільство
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ДТП на проспекті Науки

У Києві внаслідок зіткнення легковика з мотоциклом загинуло двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, ввечері 11 липня на проспекті Науки зіткнулися автомобіль «Деу Нексія» і спортивний мотоцикл. Обидва водії загинули на місці.

На місці аварії сталася пожежа, яку загасили рятувальники МНС.

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