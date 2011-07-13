У Дніпропетровську від отруєння грибами помер 4-річний хлопчик

Сьогодні вночі у Дніпропетровську у дитячій лікарні № 6 від отруєння блідою поганкою помер 4-річний хлопчик, куди він був госпіталізований 10 липня разом зі своїм старшим братом.

Про це УНІАН повідомили у лікарні.

12-річний брат померлого перебуває в реанімації у тяжкому стані. Лікарі готують його до транспортування у відділення токсикологічної реанімації столичної лікарні «Охматдит».

Як повідомляв УНІАН, 10 липня у Дніпропетровську з діагнозом «отруєння дикорослими грибами» були госпіталізовані вагітна жінка та двоє її дітей. У лікарні матір народила третю дитину і зараз вони перебувають у реанімації.

8 липня жінка разом з дітьми вживали смажені гриби.

З початку грибного сезону в Дніпропетровську грибами отруїлися 11 людей, двоє померли.