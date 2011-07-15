Ландік попросить притулку в Росії?

Луганський депутат Роман Ландік, який побив у місцевому ресторані «Баккара» Марію Коршунову і був затриманий у Краснодарському краю РФ, поки залишається в Росії. Його екстрадиція може зайняти мінімум 40 днів. Про це «Сегодня» повідомили в Генпрокуратурі України.

«Є обов`язкова процедура екстрадиції, — стверджує високопоставлений співробітник ГПУ. — З прокуратури Луганської області ми чекаємо пакет документів, які підтверджують провину людини (за даними заступника прокурора області Анатолія Горпенюка, він відправлений ще 12 липня). На їх підставі в Генпрокуратуру Росії піде вже наш запит. Він є підставою для перевірки. За її результатами виноситься постанова — екстрадувати або відмовити. На виконання вказаних формальностей відводиться до 40 діб, протягом яких людина знаходиться під вартою. Але цей термін може бути й продовжений. Прискорити або уповільнити процес неможливо. А наш запит до Росії ще не відправлявся».

В УВС Краснодарського краю журналістів повідомили, що Ландік дійсно знаходиться в одному з ізоляторів, проте від коментарів ухилилися, мотивувавши вказівками керівництва. «Справа дуже делікатна, і ще невідомо, чим закінчиться», — сказала співробітниця прокуратури краю. Вона відмовилася відповідати на запитання, що стосується умов утримання Ландіка і місцезнаходження його дружини.

З неофіційних джерел стало відомо, що Ландік планує звернутися або вже звернувся до російської влади з проханням про надання йому політпритулку. «Таке право у нього є, — кажуть в ГПУ. — Але справа про биття Коршунової вже набула серйозного резонансу, і малоймовірно, щоб Ландіку пішли назустріч».