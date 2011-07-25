Арбітражний керуючий продав сільраду

У Криму правоохоронними органами порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем арбітражним керуючим, який продав будівлю сільської ради за 40 тисяч гривень, тоді як її балансова вартість становить понад 155 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління податкової міліції Криму.

«Керуючий, будучи ліквідатором сільгосппідприємства, розташованого в одному з сіл Сакського району, діючи умисно і зловживаючи службовим становищем, вступив у змову з посадовими особами цього підприємства і незаконно включив до ліквідаційної маси с/г підприємства і реалізував будівлю сільради», - йдеться у прес-релізі податкової міліції.

Водночас, подробиці інциденту не уточнюються.

Триває слідство.