Єхануров не може скасувати постанову, ухвалену Тимошенко

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ вважає неможливим скасувати постанову щодо запровадження єдиних енерготарифів, ухвалену урядом Юлії ТИМОШЕНКО у серпні 2005 року.

Як передає кореспондент УНІАН, Про це він заявив сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом Житомирської області.

“Була неправильно прийнята постанова, але зараз її дуже важко скасувати”, - сказав прем’єр-міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що намагався неодноразово розв’язати це питання, однак ситуація в галузі складається таким чином, що повернутися до старих схем тарифоутворення в енергетиці вже неможливо.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою від 15 серпня 2005 року №745 "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, яка відпускається споживачам" рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики застосовувати з 1 вересня 2005 року єдині тарифи на електричну енергію, яка відпускається для кожного класу споживачів, окрім тарифів на електричну енергію для побутових потреб населення, населених пунктів і зовнішнього освітлення.

Граничний рівень підвищення тарифів не може перевищувати 5% у порівнянні з тарифами на 1 липня 2005 року з подальшим щомісячним підвищенням не більш як на 5% від рівня тарифів попереднього місяця.

Постановою пропонується запровадити два єдиних тарифи - для споживачів першого класу напруги (вище 35 кВ) і для споживачів другого класу напруги (нижче 35 кВ).