У Києві обмежать рух транспорту бульваром Лесі Українки

У Києві у зв’язку з капітальним ремонтом проїжджої частини на бульварі Лесі Українки, з 6:00 6 серпня до 06:00 8 серпня 2011 року буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від вул. Бастіонної до вул. Кутузова.

Про це УНІАН повідомили у пре-службі КМДА.

Крім того, через виконання робіт з поточного ремонту проїжджої частини з заміною гідроізоляції транспортної розв’язки через Наддніпрянське шосе Південного мостового переходу, естакада №2 (ПМП – міст Патона) з 21:00 5 серпня 2011 року до 07:00 8 серпня 2011 року буде частково обмежено рух автотранспорту. Також через ремонт проїжджої частини з заміною гідроізоляції на шляхопроводі на перетині вул. Кіквідзе із залізничними коліями станції «Київ-Московський» з 01:00 6 серпня до 07:00 8 серпня 2011 року буде частково обмежено рух автотранспорту.

Керівництво КК «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитись до незручностей, пов’язаних із тимчасовими обмеженнями руху транспорту.