Заступник прокурора оскаржує заборону червоних прапорів

Заступник прокурора Івано-Франківської області Володимир ДЕМ’ЯНИК оскаржив рішення обласної ради про заборону використання в області червоних прапорів.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській обласній раді.

“Івано-Франківським окружним адміністративним судом відкрито провадження в адміністративній справі за позовом заступника прокурора Івано-Франківської області В.ДЕМ’ЯНИКА до Івано-Франківської обласної ради про визнання нечинними та скасування п.п. 3, 4 рішення обласної ради від 15.04.2011 року № 114-5/2011 “Про звернення обласної ради “9 травня – День пам’яті”.

Судовий розгляд справи призначено на 29 серпня.

Як повідомляв УНІАН, пункт 3 рішення облради від 15 квітня 2011 року "Про звернення обласної ради "9 травня – День пам’яті" передбачає "заборону на території Івано-Франківської області публічного використання, а також вивішування, демонстрацію, установку в будь-якій формі антиконституційних червоних прапорів (так званих "червоних прапорів перемоги") на усіх державних установах області, будівлях державної та комунальної форм власності, інших спорудах, незалежно від їх форм власності та підвідомчої підпорядкованості", а пункт 4 – доручає облдержадміністрації, райдержадміністраціям, районним радам, міським, сільським та селищним головам забезпечити неухильне та повне виконання на території області цього рішення відповідно до діючого законодавства.