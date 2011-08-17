Вибух гранати у Рівному: один загинув, двоє - в реанімації

Внаслідок вибуху гранати у Рівному загинув 33-річний чоловік, а двох перехожих було важко поранено.

Як повідомила УНІАН помічник начальника Рівненського міського відділу внутрішніх справ Інна БЕРЕЗОВСЬКА, сьогодні вночі до міліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, що під під’їздом її будинку стався вибух, внаслідок чого пошкоджено вікна в її квартирі.

Працівники міліції встановили, що у дворі будинку вибухнула, за попередніми даними, граната РГД-5, яку тримав у руці 33-річний чоловік. Йому відірвало праву руку, і він помер на місці події. Поранення отримали і двоє перехожих – 26-річний та 32-річний чоловіки. Зараз перебувають у реанімації.

Встановлено, що загиблий проживав у сусідньому будинку. Він є судимим за крадіжки та розбійні напади.