Євро на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9980/8,0010 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2767/70, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,5610/11,5670. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,4460/62 (вівторок — 1,4396/98).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.