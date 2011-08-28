Ступку з 70-річчям привітав Медведєв

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ відзначає внесок видатного актора Богдана СТУПКИ у зміцнення російсько-українських культурних зв`язків.

Про це йдеться в розміщеному на сайті Кремля вітанні російського Президента з нагоди 70-річчя українського актора.

«Сьогодні, очолюючи Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Ви чимало робите для зміцнення російсько-українських культурних зв`язків. Сприяєте професійному становленню талановитої молоді », - йдеться у вітанні.

Д.МЕДВЕДЄВ відзначає велику популярність Б.СТУПКИ в Росії.

«Відомий актор і різнобічно обдарована людина, Ви користуєтеся великою популярністю в нашій країні. Кожна з Ваших робіт у театрі і кіно привертає увагу глядачів різних поколінь, відрізняється глибиною і художньою виразністю. Співпраця з Вами стала творчою удачею для багатьох режисерів з Росії та інших держав », - йдеться у вітанні.

Д.МЕДВЕДЄВ побажав Б.СТУПЦІ міцного здоров`я, натхнення і нових успіхів.