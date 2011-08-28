Файне місто Тернопіль сьогодні святкує

Жителі Тернополя сьогодні відзначають день міста.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі міської ради, святкування розпочалося о 10.00 урочистою літургією з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці та 471-ї річниці Тернополя.

Після обіду на Театральному майдані у центрі міста відбудеться хода військового духового оркестру та ансамблю мажореток, після чого жителі та гості міста матимуть можливість послухати концерт муніципального духового «Оркестра Волі».

Також сьогодні у місті відбудуться Свято меду, Всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки», виставка-ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва «Скарби тернового поля», концерт «Пісні про Тернопіль. Минуле і сучасне», танцювальний марафон.

Окрім цього, у місті проходить чемпіонат з повітроплавання на повітряних кулях та чемпіонат Європи з водно-моторного спорту. Увечері в рамках святкування дня міста відбудеться урочисте нагородження переможців змагань, а о 21.00 на Тернопільському ставі – показові виступи з повітроплавання.

Завершить програму святкових заходів нічний феєрверк.