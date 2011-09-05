У Росії можна створити великі можливості для української діаспори

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО упевнений, що в Росії можна створити великі можливості для української діаспори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми, природно, хотіли б, аби можливості української діаспори, української громади в РФ були набагато ширшими», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він переконаний, що існують можливості для прийому українських телеканалів у багатьох регіонах Росії.

Водночас міністр наголосив, що досвід низки регіонів, де приділяється достатня увага задоволенню можливостей української діаспори, міг би бути поширений на інші регіони.

«На жаль, ця картина не однорідна, і ми зі свого боку зробимо все можливе, аби допомогти тим, хто самоорганізувався на території Росії як українські громади, щоб вони в рамках російського законодавства почувалися повноцінним українським співтовариством», - сказав К.ГРИЩЕНКО.