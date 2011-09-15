Мартенс готовий відправити лікарів до українських політв'язнів

Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС заявляє, що готовий сприяти залученню європейських медиків до лікування екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та інших політичних ув`язнених в Україні.

Про це В.МАРТЕНС повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я переконаний, що пані ТИМОШЕНКО і колеги потребують допомоги. Негайної допомоги, медичної допомоги. Отже, я готовий звернутися до Асоціації лікарів нашої країни, щоб надати таку допомогу", - сказав В.МАРТЕНС.

Президент ЄНП також повідомив, що обговорював з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ питання надання медичної допомоги Ю.ТИМОШЕНКО та іншим ув`язненим.

"Я розпочав (зустріч з Президентом — УНІАН) з того, що я йому розповів про те, що мені не дозволили відвідати пані ТИМОШЕНКО. Я хотів це зробити... І я хотів також просити про те, щоб дозволили надання медичної допомоги для неї і для інших ув`язнених, які там знаходяться. Президент сказав мені, що він поважає мої переконання", - зазначив В.МАРТЕНС.