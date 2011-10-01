ЄС готовий відкрити свій ринок для грузинської продукції

Глава Європарламенту Єжи Бузек повідомив журналістам у Варшаві, де проходить саміт Східного партнерства ЄС, що Європа готова відкрити свій ринок для грузинської продукції. "Ми хочемо, щоб в Грузії були не тільки демократія і стабільність, а й добробут. Євросоюз готовий відкрити свій ринок для Грузії та здійснити інвестиції в Грузію", - сказав він.

Є.Бузек також поінформував, що ЄС готовий допомогти Грузії в реалізації різних економічних ініціатив. "Грузія рухається в правильному напрямку, і ми просимо ще більше прискорити процес ваших перетворень", - підкреслив він.

На саміті у Варшаві керівництво ЄС підтвердило, що переговори з Грузією про введення режиму вільної торгівлі з ЄС почнуться до кінця 2011 р., зазначає РосБізнесКонсалтинг.