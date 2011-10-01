Московський патріарх прибув на Буковину

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ прибув з візитом на Буковину.

Як передає кореспондент УНІАН, літак патріарха приземлився в аеропорту Чернівців близько 16.00.

Главу РПЦ зустрічали голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ, т.в.о мера Чернівців, секретар міськради Віталій МИХАЙЛИШИН, заступник голови облради Валентин МАНИЛИЧ, народний депутат України Василь ГОРБАЛЬ.

Делегацію духовенства від УПЦ очолив митрополит Чернівецький і Буковинський ОНУФРІЙ.

Після прильоту патріарх Московський побував в управлінні Чернівецької єпархії УПЦ.

Під час підходу до преси глава РПЦ відзначив, що з великим задоволенням відвідує Буковину.

«Я хотів би сердечно вітати всіх жителів Буковини, висловити радість у зв`язку з можливістю відвідати це зовсім особливе місце, пов`язане з дуже складною і непростою історією, але відмічене дивовижним стоянням людей за віру православну», - сказав патріарх КИРИЛ.

За його словами, «саме завдяки цій православній вірі в народі розвинулася особлива сила духу, і ми знаємо, що всі історичні перипетії люди переживали і перемагали саме тому, що ґрунтувалися на вірі православній».

Як повідомлялося, сьогодні о 17.00 предстоятель РПЦ очолить всеношну в Свято-Духовому кафедральному соборі в Чернівцях.