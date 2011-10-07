Шакіра на Олімпійському заспіває в оточенні тисячі бійців внутрішніх військ

Охорону громадського порядку під час церемонії відкриття Національного спортивного комплексу «Олімпійський» будуть здійснювати близько тисячі військовослужбовців Внутрішніх військ частин Київського гарнізону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, тривалий час вони проходили навчання, опановуючи досвід іноземних колег під час проведення чемпіонатів з футболу.

Програма з відкриття стадіону та футбольні матчі, які будуть проводитись, передбачають з боку правоохоронців вміння вчасно реагувати на нестандартні ситуації та застосовувати дії на упередження протиправних дій та знешкодження порушників громадського порядку, йдеться у повідомленні.