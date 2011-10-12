Курс білоруського рубля впав до історичного мінімуму

Курс білоруського рубля впав на допсессіі Білоруської валютно-фондової біржі в середу, 12 жовтня, до історичного мінімуму в 8710 рублів за долар США з 8220 на попередніх торгах. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело на фінансовому ринку.

Білорусь, що переживає найжорстокішу за останні десять років фінансову кризу, з 14 вересня ввела додаткову торговельну сесію на біржі, де курс встановлюється без адміністративних обмежень, на основі попиту і пропозиції.

У перший день вільних торгів рубль впав до 8600 за долар з офіційного курсу 5347 рублів. Однак після цього білоруський рубль зміцнювався протягом трьох тижнів.

Як повідомлялося раніше, вчора, 11 вересня, в Білорусі індекс споживчих цін на товари та послуги у вересні 2011 по відношенню до грудня 2010 року зріс на 74,5%.

Як повідомлялося, ще наприкінці вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозував зміцнення білоруського рубля. «Треба працювати так, щоб цей долар не обвалився нижче встановлених 5000 білоруських рублів», — зазначив глава держави.

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