У Маріуполі горіла багатоповерхівха: загинула дитина

У Маріуполі вчора о 20.36 в дев’ятиповерховому житловому будинку в квартирі на шостому поверсі виникла пожежа, внаслідок якої одна особа загинула і ще одна постраждала, яку з опіками госпіталізовано.

Як повідомляє прес-служба МНС України, вогнем знищено квартиру та пошкоджено чотири балкони та чотири лоджії верхніх поверхів.

Під час гасіння пожежі врятовано більше 70 осіб, у тому числі 8 дітей.

О 00.23 підрозділами МНС у складі десяти відділень пожежу ліквідовано.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Як повідомляє ТСН, у пожежі загинула 14-річна дитина. За словами очевидців події, підліток згорів заживо - весь у вогні, він вискочив на балкон, де його побачили сусіди.