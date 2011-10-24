У міськвідділі міліції помер затриманий

У Миргороді Полтавської області у міському відділенні міліції від нападу епілепсії помер 31-річний затриманий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції.

За даними міліції, увечері, 22 жовтня під час перебування у камері затриманому стало зле. Була викликана бригада «швидкої допомоги», яка оперативно прибула на місце події.

«Проте чоловіку легше не стало і в ході реанімаційних заходів він помер. Смерть констатувала фельдшер швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

У камері, де перебував затриманий, здійснюється постійне відеоспостереження. На відео видно, що незадовго до смерті затриманий сидів на ліжку. Раптово у нього почалися судоми і напад, після чого він впав на ліжко, а потім скотився на підлогу.

У присутності представників прокуратури тіло померлого оглянув судмедексперт Миргородської центральної районної лікарні. Якихось слідів насильницької смерті комісією не виявлено. У морзі Миргородської ЦРЛ під час розтину трупа чоловіка було встановлено, що смерть наступила унаслідок епілептичного нападу.