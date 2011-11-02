Добкін: наші бажання не співпадають з можливостями бюджету

Нова станція Харківського метрополітену «Перемога» буде відкрита наприкінці 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

Губернатор підкреслив, що цього року Харків отримає в повному обсязі 101 млн. грн., запланований на продовження будівництва метро. М.ДОБКІН додав, що наступного року місто отримає необхідні для введення станції «Перемога» в експлуатацію кошти.

«На наступний рік керівництво Кабінету міністрів України пообіцяло у повному обсязі виділити фінансування на введення в експлуатацію станції метро «Перемога». Ми дуже хотіли, щоб відкриття станції відбулося 9 травня 2012 року. Проте наші бажання не співпадають з можливостями бюджету. Тому гроші, яких не вистачатиме, ми отримаємо рівними частинами впродовж року. Вже восени або взимку 2012 року станцію метро «Перемога» буде введено в експлуатацію», - сказав М.ДОБКІН.

За словами голови ОДА, після відкриття станції «Перемога» планується розпочати будівництво метро у бік Харківського аеропорту.